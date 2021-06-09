الكعبي يستغرب من الطعن بفقرة البترودولار في الموازنة

2021/06/09 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من الطعن بفقرة البترودولار في الموازنة، بينما أشار الى انه كان الأحرى بوزير النفط ان يكون وفياً لمحافظة البصرة.وقال الكعبي في بيان، انه “أثار استغرابنا بشدة انطواء أحد الطعون المقدمة من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة […]

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