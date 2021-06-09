تنبيه ’هام’ من بابل.. سيتم قطع شارع 60 وهذه الطرق البديلة للقادمين من المحافظات

2021/06/09 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت شرطة بابل، الأربعاء، تنويها بشأن قطع شارع 60 ذهابا وايابا بسبب اعمال ترميم مشروع مجاري الحلة.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، "سيتم قطع شارع ٦٠ ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ الساعة الـ( ٥ ) صباحاً ولمدة يوم واحد فقط في حالة عدم حصول أي عارض، وذلك لوجود أعمال ضمن مشروع مجاري الحلة الكبير".

وأوضحت المديرية، "ستكون الطرق البديلة كما مبين أدناه:-

-المركبات القادمة من بغداد والمحافظات الشمالية تسلك طريق حلة كربلاء بإتجاه شارع ٨٠ .

-أما المركبات القادمة من المحافظات الجنوبية سيكون طريقها من إستدارة الاساتذة بإتجاه شارع الحسينية او الطهمازية بإتجاه شارع ٨٠".

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