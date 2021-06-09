ماء بغداد تكشف عن مشاريع جديدة وتطمئن موظفيها من العقود والأُجراء

2021/06/09 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – كرار خليل

كشفت دائرة ماء بغداد، اليوم الأربعاء، عن مشاريع جديدة لتأمين المياه لمناطق أطراف العاصمة، فيما طمأنت موظفيها من العقود والأُجَراء اليوميين بشمولهم بالقرار 315.

وقال مدير ماء بغداد رعد خيري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مشاريع عدة قيد الافتتاح والإنجاز في مناطق جنوبي وغربي بغداد ضمن حملة خط الفقر ستنجز خلال الأشهر المقبلة"، مؤكداً "العمل على تحسين نوعية المياه من ناحية التوزيع واكمال الشبكات ورفع الطاقة المائية".

واضاف أن "هناك مشاريع مركزية كانت متلكئة منذ عام 2012"، لافتاً الى أن "محافظ بغداد عقد اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة لاستئناف العمل بهذه المشاريع بعد تسهيل بعض الأمور الإدارية".

وتابع أن "من ضمن هذه المشاريع التي تنفذها شركة الكرامة، مشروع ماء المحمودية بطاقة 4000 متر مكعب بالساعة، ومشروع توسعة شيشبار المركزي لخدمة مناطق المحمودية بطاقة الف متر مكعب بالساعة"، موضحاً أنه "تمَّت المباشرة بمشروع ماء الجسر بطاقة 4000 متر مكعب، ومشاريع زيادة الماء في ناحية اللطيفية ومعالجة الشح في اطراف مناطق ابو غريب والنصر والسلام بتنفيذ خزان 400 متر مكعب كمحطة تجميع واعادة ضخ هذه المناطق التي عانت من انقطاع مصادر الماء".

وبشأن موظفي العقود والاجراء اليوميين، قال خيري، انه "بعد مطالبة موظفي الدائرة من العقود والاجراء بشأن شمولهم بقرار 315 وقيام وزارة المالية بتأمين الرواتب حسب السلم الذي تم ادراجه في موازنة 2019، اجرى محافظ بغداد اتصالات باللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية لضمان حقوق هذه الشريحة".

واضاف، انه "تمَّ عقد اجتماع الأسبوع الماضي بين محافظ بغداد ومسؤولة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي وتم نقل طلبات هذه الشريحة من الموظفين"، مبيناً أن "المالية طمأنت بأن هناك إدراجاً لحقوقهم".

واشار الى ان "سبب تاخر الموضوع يعود الى عدم اكمال ديوان الرقابة المالية تدقيق جميع العقود ورفعها الى وزارة المالية"، مؤكداً أن "المحافظ التقى ممثلي العقود والاجور ووعدهم خيراً بأنه سيستمر بالموضوع لحين تأمين حقوقهم".

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