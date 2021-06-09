2021/06/09 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الفرنسية الأربعاء، إنها عثرت على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحي" للدكتاتور الألماني أدولف هتلر، في منزل المشتبه به الثاني في قضية صفع الرئيس إيمانويل ماكرون.

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