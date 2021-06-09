المفوضية تستبعد 130 مرشحا آخراً من الانتخابات

2021/06/09 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، عن استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة والتي من المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي اوضحت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان قرار استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة جاء نتيجة كون المرشحين من العسكريين، لافتة الى انه لا يمكن للعسكري الترشح للانتخابات وفق المادة رقم 9 من قانون الانتخابات.

هذا وكانت المفوضية قد اعلنت في الـ 30 من شهر ايار المنصرم، عن استبعاد 20 مرشحا من المشاركة في الانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب.

PUKmedia خاص

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