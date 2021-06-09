آلا طالباني: ماضون على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/06/09 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الاربعاء، زيارة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الى بغداد، بانها زيارة مهمة، مؤكدة ضرورة استتباب الاستقرار في المناطق المستقطعة.

ونقلت فضائية شعب كوردستان عن النائبة آلا طالباني قولها: ان زيارة وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يترأسه بافل طالباني الى بغداد، مهمة بتوقيتها وتحمل رسالة الاتحاد الوطني الى الجهات والمسؤولين في بغداد، بهدف المضي ببرنامج فقيد الامة الرئيس مام جلال لجميع المكونات، مشيرة الى ان الزيارة تبحث الانتخابات المقبلة والاوضاع السياسية والاقتصادية، واستقرار العراق.

واضافت: ان للاتحاد الوطني الكوردستاني دور مؤثر وهام بشهادة الاطراف السياسية لتهدئة الاوضاع كقوة مخلصة مؤثرة، مشيرة الى ان تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحصد مقاعد اكثر في الانتخابات التشريعية المقبلة.

واكدت النائبة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان الوفد بحث ايضا ضرورة استتباب الاستقرار في المناطق المستقطعة واهمية اجراء انتخابات حرة نزيهة، لافتة الى ان لجان مشتركة ستنطلق يوم غد الخميس في مناطق خانقين وكروك وغيرهما لضمان مستلزمات انتخابات ناجحة.

PUKmedia متابعة

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