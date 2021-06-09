عرض لكتاب ديرك موسز: مشكلات الجينوسايد - ياسين الحاج صالح

2021/06/09 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح مشكلات الجينوسايد: الأمن الدائم ولغة الانتهاك، هو عنوان كتاب آ.



ديرك موسز، وقد صدر للتو عن مطبوعات جامعة كامبردج (كامبردج يونيفرستي برس).



الكتاب الذي يقع في نحو 600 صفحة، تحتوي آخر 90 منها فهرساً تحليلياً، عظيم الأهمية بغنى محتواه وبقوة أطروحته الرئيسية، وبتوثيقه الواسع، وبمنزع النقدي في تناول الهولوكوست، مما لا يصادفه المرء كثيراً في الكتابات الغربية عن الإبادة أو الجينوسايد.



ويحوز الكتاب أهمية إ ......





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