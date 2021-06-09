محافظ ذي قار يعفي قائمقام سوق الشيوخ من منصبه بعد 4 أيام على تكليفه (وثائق)

2021/06/09 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعفى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاربعاء، قائمقام قضاء سوق الشيوخ، بعد 4 ايام على تكليفه.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (9 حزيران 2021)، فأن "المحافظ الخفاجي كلف في (5 حزيران 2021)، (بشير ياسين حسين) بمنصب قائمقام سوق الشيوخ، الا انه اصدر قراراً اليوم (9 حزيران 2021)، أعفى فيه المكلف، بناءً على رغبة الأخير".

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