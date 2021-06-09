رئيس شبكة الإعلام يؤكد تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع التلفزيون الإيراني

2021/06/09 | 15:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، اليوم الأربعاء، مع الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، التعاون المشترك.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، استقبل بمكتبه الرسمي ببغداد، الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأكد رئيس الشبكة خلال اللقاء "تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين شبكة الإعلام العراقي وتلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران لاسيما ما يتعلق بالتبادل الإخباري والثقافي والفنّي ونقل النشاطات والزيارات والفعاليات الرسمية وشبه الرسمية بين البلدين".

من جانبه ثمّن زاده "حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته"، مبدياً دعم حكومته إلى العراق.

وأكد "عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين".

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