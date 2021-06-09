قضية العجارمة تثير الجدل حول الدور العشائري و

2021/06/09 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في دولة تتمتع بها العشائر نفوذ كبيرة في الحياة السياسية نظرا لدورها المؤثر في الانتخابات البرلمانية، أحدثت قضية النائب الأردني، أسامة العجارمة، الذي جمّد مجلس النواب عضويته الخميس، تداعيات على مستوى العلاقة بين المكون العشائري وبين الدولة.

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