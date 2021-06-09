السعودية تنفذ حُكم الإعدام بحق داعشي قتل جندياً وهو يصلي

2021/06/09 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، حُكم “الاعدام حدًّا” في أحد الإرهابيين المصريين، المنتمي إلى تنظيم داعش، بعد أن أدين بقتل جندي سعودي “طعناً وهو يصلي” في جدة غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن “مصري الجنسية أقدم في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه”.

وأوضح البيان أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض علي الجاني وضبط أداة الجريمة، وأسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم (داعش) الإرهابي”.

وقال البيان إنه “وُجّه الاتهام إلي الجاني بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود”.

وأضاف البيان أنه “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه”، مشيرا إلى أنه “تم الحُكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

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