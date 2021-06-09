إيران تتوقع عودة معظم إنتاجها النفطي بعد شهر واحد من رفع العقوبات

2021/06/09 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة أنباء “شانا” الإيرانية الرسمية عن مسؤول بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط القول إن البلاد تخطط لاستعادة الجزء الأكبر من إنتاجها من النفط الخام في غضون شهر واحد من رفع العقوبات الأمريكية، إذا ما جرى الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الكبرى على إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

ونقلت شانا عن نائب الشركة لشؤون الإنتاج فرخ عليخاني القول إنه تم التخطيط لثلاثة سيناريوهات مختلفة لإعادة إنتاج النفط الإيراني لمستويات ما قبل العقوبات، يهدف الأول منها إلى زيادة الإنتاج إلى 3.3 مليون برميل يوميا في غضون شهر، تليها زيادة الطاقة الإنتاجية لتتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً.

وقال عليخاني “إذا ما تم رفع العقوبات، سيعود القسم الأكبر من إنتاج إيران في غضون شهر واحد، وسيعود الإنتاج بالكامل في غضون ثلاثة أشهر”، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

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