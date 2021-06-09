استشهاد واصابة 3 اطفال بانفجار عبوة ناسفة

2021/06/09 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد طفل واصيب اثنان آخرن بجروح يوم الاربعاء، اثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور.

واوضح غازي فيصل قائد للبيشمركة في ذلك المحور لـPUKmedia: ان عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي انفجرت اليوم، بقرية " كبروك" التابعة لقضاء مخمور، ما اسفر عن استشهاد طفل باسم " ايهم ناظم" واصابة طفلين آخرين بجروح متباينة.

واضاف: ان عدة حالات مشابهة وقعت في تلك المناطق التي تحررت من عصابات داعش الارهابية، التي عمدت الى تفخيخ بعض الطرق المهمة.

PUKmedia خاص

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