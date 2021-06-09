ايران توافق على الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

2021/06/09 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الإيراني اليوم الاربعاء برئاسة الرئيس حسن روحاني على إصدار لوائح تتعلق بإلغاء متبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات العادية بين إيران والعراق.

وبين الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم، إيجاد لوائح لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة جوزات السفر العادية لمدة 45 يوما بين إيران والعراق شريطة الإجراء المتبادل بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين للأماكن المقدسة في العراق.

وفي آذار الماضي، اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء سمات الدخول بين إيران والعراق لحملة الجوازات العادية.

وقدّمت الخارجية الاقتراح إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، بعد اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بين الحكومتين الإيرانية والعراقية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بالنسبة لحملة الجوازات العادية.

PUKmedia عن وكالة فارس

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