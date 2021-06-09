شرطة كركوك: القبض على سائق تموين لداعش

2021/06/09 | 15:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاربعاء، القبض على مطلوب وفق المادة “4 ارهاب” يعمل سائق تموين لدى تنظيم داعش في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أنه “تم القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب ويدعى ابو اسحاق، احد افراد تنظيم داعش، ويعمل (سائق تموين) لدى التنظيم”.وبينت أن إلقاء القبض جاء “بناءً […]

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