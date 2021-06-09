محافظ ذي قار يقرر اعفاء مسؤول من منصبه بعد ايام من تكليفه (وثيقة)

2021/06/09 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاربعاء، اعفاء قائمقام قضاء سوق الشيوخ، بعد ايام على تكليفه.

وجاء في وثيقة حصل عليها NRT عربية (9 حزيران 2021)، انه "بناء على الطلب المقدم من السيد (ر.م بشير ياسين حسين قائمقام قضاء سوق الشيوخ، تقرر اعفاء الموما اليه من منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ وينفذ امرنا اعتبارا من تاريخ صدوره".

وكلف المحافظ الخفاجي في (5 حزيران 2021)، (بشير ياسين حسين) بمنصب قائمقام سوق الشيوخ، قبل ان يصدر قراره الغاء تكليفه اليوم.

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