الأعرجي ويار الله يبحثان تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي ودعم قدرات الجيش العراقي

2021/06/09 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يارالله، تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي ودعم قدرات الجيش العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان الأعرجي زار مقر وزارة الدفاع والتقى رئيس أركان الجيش، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد القوة البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، ومدير الاستخبارات العسكرية.

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي ودعم قدرات الجيش العراقي، للقيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن المرحلة الراهنة تحتاج الى العمل على تنمية قدرات القوات الأمنية ودعم المنظومة العسكرية والأمنية، لإنجاح مهامها في حفظ الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية وضبط الحدود، مشيدا بجهود القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية قادة وضباطا ومنتسبين، مؤكدا أنها تعمل بكل مهنية وانضباط.

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