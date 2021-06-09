2021/06/09 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر المنفذ المعتمدة وشعبة الاستخبارات تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط (3) حاويات تحتوي على اجهزة ومستلزمات طبية ممنوعة من الاستيراد ومخالفة للضوابط والتعليمات.

تم إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة لضوابط الاستيراد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة لضوابط الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).