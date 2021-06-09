عمليات البصرة تلقي القبض على 6 متهمين تسببوا بمقتل مواطن صادف بمروره أثناء شجار مسلح

2021/06/09 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن القاء القبض على ستة متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في البصرة، تسببت بإصابة مواطن توفي فيما بعد صادف مروره في الشارع العام.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة، تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في منطقة الجبيله، مما ادى الى اصابة مواطن صادف مروره في الشارع العام بعدها فارق الحياة متأثرا باصابته".واشار البيان الى ان "القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان والقاء القبض على طرفي المشاجرة، حيث حاول ثلاثة منهم الهرب من موقع الحادث، الا ان القوات الأمنية عملت على ملاحقتهم والقبض عليهم في منطقة الجزيرة ( باب الهواء)، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا بعد أن اعترفوا بمشاركتهم في هذه المشاجرة".

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