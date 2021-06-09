الإعلام الأمني: القبض على 6 متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في البصرة

2021/06/09 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في البصرة.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة، ألقت القبض على ستة متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في منطقة الجبيلة، أدت إلى إصابة مواطن صادف مروره في الشارع العام بعدها فارق الحياة متأثرا بإصابته".وأضافت متحدثة عن تفاصيل العملية، أن "القوات الأمنية شرعت بتطويق مكان المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها، حيث حاول ثلاثة منهم الهرب من موقع الحادث، إلا أن القوات الأمنية عملت على ملاحقتهم والقبض عليهم في منطقة الجزيرة (باب الهواء)، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا بعد أن اعترفوا بمشاركتهم في هذه المشاجرة".

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