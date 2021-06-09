ميليشيا قتلت 3 من أبنائها.. عشيرة عراقية تطلب حماية الحكومة

2021/06/09 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من أبناء عشائر تميم في محافظة البصرة، الأربعاء، تظاهرة للمطالبة بإلقاء القبض على قاتلي ثلاثة من أبناء القبيلة، قضوا في حادثين منفصلين استهدف أحدهما ضابطا "كشف جريمة اشتركت فيها الميليشيا".

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