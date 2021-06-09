2021/06/09 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة للرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن في 17 آذار/مارس 2021 والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في موسكو في 05 آذار/مارس 2020 © ف ب ايريك بارادا, بافيل غولوفكين واشنطن (أ ف ب) – بعد حوالى خمسة أشهر على وصوله إلى السلطة، يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتوجه إلى بريطانيا في بداية جولة أوروبية سيختتمها بلقاء مع بوتين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتوجه إلى بريطانيا في بداية جولة أوروبية سيختتمها بلقاء مع بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).