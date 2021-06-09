الانبار.. بحث ملف النازحين وآلية إغلاق جميع المخيمات

2021/06/09 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، مع محافظ الانبار د.علي فرحان الدليمي وعددا من شيوخ عشائر المحافظة، وحضور مدير معهد السلام الأميركي في العراق والشرق الأوسط د.إيلي أبو عون والوفد المرافق له، ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً.

وأشادت الوزيرة خلال استقبالها الوفد، بدور محافظ الانبار وشيوخ العشائر والمنظمات الدولية من خلال دعم الوزارة في جهودها لإنهاء ملف النزوح في المحافظة، مشيرة الى أن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف والذي أثمر عن عودة الكثير من العوائل التي كانت موجودة داخل مخيمات النزوح".

وأعربت الوزيرة، عن أملها بإنهاء ملف النزوح بشكل كلي في المحافظة بعد عودة العوائل الى مناطقها الأصلية طوعيا، فضلا عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد.

من جانبه، اثنى محافظ الانبار، بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم وإغاثة النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، والدور الكبير الذي بذلته العشائر لإنهاء هذا الملف وإعادة الاستقرار في المحافظة.

بدورهم، قدم شيوخ العشائر الحاضرين في اللقاء، شكرهم إلى الوزيرة جابرو لجهودها الكبيرة التي تبذلها لإنهاء ملف النزوح داخل محافظة الانبار والمحافظات الاخرى، مشيرين في الوقت ذاته على "ضرورة ارجاع جميع النازحين بأسرع وقت ممكن وانهاء هذا الملف ."

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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