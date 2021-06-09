حصيلة عمليات امنية في محافظتين

2021/06/09 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية اعلام الامني يوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات امنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ، نفذت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة مسنودة بالجهد الاستخباري ، عملية امنية لتفتيش ناحية " مكيشيفة " في سامراء بمحافظة صلاح الدين، اسفرت عن العثور على حقل للعبوات الناسفة يحتوي على ( 27 عبوة مختلف الانواع ، قنابر هاون 82 ملم عدد8 ، صاروخ قاذفة RBG7 ، رمانة يدوية عدد 16 ).

واضاف البيان: ان تشكيلات الفرقة الثالثة نفذت عملية امنية في قرى " العواشرة ، المرادية ، حافة نهر الزاب ، مقالع الحصو ، وقرية المسحل " في قضاء " الحويجة " بمحافظة كركوك حيث أسفرت عن العثور على ( 5 عبوات ناسفة مختلفة ، وقنبرة هاون 60 ملم عدد 2 )، تم معالجة جميع المضبوطات من قبل مفارز الجهد الهندسي.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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