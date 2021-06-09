موقف وبائي جديد للعراق.. ارتفاع الفحوصات لاتنجح برفع الاصابات سوى القليل.. هل غادر العراق “مستوى التفشي”؟

2021/06/09 | 16:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل العراق 4616 اصابة، وهو ارتفاع ضئيل عن الاصابات المسجلة خلال الايام الماضية، بالرغم من رفع عدد الفحوصات لاكثر من 44 الف فحص.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 4616 اصابة مقابل 4372 حالة شفاء، بالاضافة الى 25 حالة وفاة.

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