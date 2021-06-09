2021/06/09 | 16:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تتحدث عن خطة لفكّ الاختناقات وحصر التجاوزات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تتحدث عن خطة لفكّ الاختناقات وحصر التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).