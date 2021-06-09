2021/06/09 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني علقت لجنة الصحة النيابية ،اليوم الاربعاء، على قرار مجلس الوزراء بشأن إجبار الموظفين والمواطنين على التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.وقال عضو لجنة غايب العميري، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اجبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق برلماني على قرار الحكومة إجبار المواطنين لأخذ لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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