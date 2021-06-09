وزيرة الهجرة تبحث مع حكومة وعشائر الأنبار سبل إغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي

2021/06/09 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقشت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الأربعاء، مع محافظ الأنبار وعدد من شيوخ العشائر سبل إغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي في المحافظة.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (9 حزيران 2021)، أن "جابرو بحثت مع محافظ الانبار علي فرحان وعدد من شيوخ عشائر المحافظة، بحضور مدير معهد السلام الأميركي في العراق والشرق الأوسط إيلي أبو عون والوفد المرافق له، ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً".

وأشادت الوزيرة خلال استقبالها الوفد وفقا للبيان، بـ "دور محافظ الانبار وشيوخ العشائر والمنظمات الدولية من خلال دعم الوزارة في جهودها لإنهاء ملف النزوح في المحافظة"، مشيرة الى أن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف والذي أثمر عن عودة الكثير من العوائل التي كانت موجودة داخل مخيمات النزوح".

وأعربت الوزيرة عن "أملها بإنهاء ملف النزوح بشكل كلي في المحافظة بعد عودة العوائل الى مناطقها الأصلية طوعيا، فضلا عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد".

من جانبه اثنى محافظ الانبار على وفق ما جاء في البيان بـ"الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم وإغاثة النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، والدور الكبير الذي بذلته العشائر لإنهاء هذا الملف وإعادة الاستقرار في المحافظة".

وشدد شيوخ العشائر على "ضرورة ارجاع جميع النازحين بأسرع وقت ممكن وانهاء هذا الملف".

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