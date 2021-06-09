الموقف العمالي المناضل من الانتخابات المهنية: التمثيل في المؤسسات مجرد وسيلة ثانوية في بناء منظمات النضال - المناضل-ة

2021/06/09 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تحظى انتخابات ممثلي الأجراء [مندوبي العمال في القطاع الخاص، وأعضاء اللجان الثنائية في قطاعات الدولة] باهتمام بالغ يفوق أهميتها الموضوعية، قياسا بأمور أخرى ذات صبغة نقابية، مثل دعوات إلى الإضراب العام، قطاعي أو وطني، أو حملات التضامن مع ضحايا قمع الحريات النقابية، أو نصرة نضالات جارية، أو الانشغال بقهر النساء العاملات المضاعف.ثمة خلف هذا الاهتمام البالغ أمران، أولهما من جانب القيادات ال ......





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