ممارسة للسياسة أم خَبْطَ عَشْوَاء - امال قرامي

2021/06/09 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي قد يُصدم البعض فلا يصدّق ما يحدث، وقد يتحسّر البعض الآخر على زمن «الدولة القوّية» بمؤسساتها و«رجالها» ولكن ماذا كنّا نتوقّع بعد تغيّر السياق وبروز تركيبة مجلس الشعب الجديد، وظهور «لاعبين جدد» وتدفّق سيل من «العجائب والغرائب»، وتغيّر موازين القوى، وضمور رغبة أغلب مكوّنات المجتمع المدنيّ في الصمود؟لاشكّ عندنا أنّ أدوات التحليل التي بحوزتنا، ما عادت كافية لفهم هذا الواقع السياسيّ-الاجتماعيّ ا ......





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