2021/06/09 | 16:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تستبعد 135 مرشح من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تستبعد 135 مرشح من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).