نصرالله يطرح استيراد النفط الإيراني.. وتساؤلات بشأن

2021/06/09 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو عام تقريباً، أطل زعيم حزب الله حسن نصرالله على اللبنانيين ليتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.في تلك الإطلالة، اعتبر أن لبنان يخضع لحصار اقتصادي، "موجه ضد المقاومة" وبرأيه فإن الرد على هذا الحصار وحرب الدولار والعقوبات يكون من خلال "التوجّه نحو الشرق والتعاون مع دولٍ أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، كالصين وإيران وغيرها".

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