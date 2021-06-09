2021/06/09 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هدد الأمير هاري هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الاربعاء، باتخاذ إجراءات قانونية بعدما أفادت بأنه وميغان ماركل لم يطلبا الإذن من جدته الملكة لتسمية ابنتهما على اسمها.وقالت مصادر رفيعة المستوى في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمير هاري يهدد بمقاضاة “بي بي سي” لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير هاري يهدد بمقاضاة “بي بي سي” لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير هاري يهدد بمقاضاة “بي بي سي” لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).