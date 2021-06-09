2021/06/09 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن قطع أحد الشوارع الحيوية في المحافظة؛ لاعمال صيانة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه “سيتم قطع شارع ٦٠ ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ الساعة الـ (٥) صباحاً ولمدة يوم واحد فقط في حالة عدم حصول أي عارض، وذلك لوجود أعمال ضمن مشروع مجاري الحلة الكبير”.

وأوضح، أنه “ستكون الطرق البديلة كما مبين أدناه:

المركبات القادمة من بغداد والمحافظات الشمالية تسلك طريق حلة كربلاء بإتجاه شارع ٨٠.

أما المركبات القادمة من المحافظات الجنوبية سيكون طريقها من إستدارة الاساتذة بإتجاه شارع الحسينية او الطهمازية بإتجاه شارع ٨٠”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من الشرطة بشان قطع “طريق حيوي” في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من الشرطة بشان قطع “طريق حيوي” في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).