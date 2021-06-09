مجلس النواب يتسلم مذكرة امهات الوشاح الابيض

2021/06/09 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت ريزان شيخ دلير النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاربعاء، الى التئام مجلس النواب لبحث الانتهاكات التركية للاراضي العراقية.

واوضحت النائبة ريزان شيخ دلير لـPUKmedia: انها استقبلت اليوم بمكتب مجلس النواب في مدينة السليمانية، ممثلين عن لجنة امهات الوشاح الابيض،، موضحة، ان اللجنة سلمت مجلس النواب مذكرة احتجاج بشأن اجتياح الجيش التركي للاراضي العراقية في اقليم كوردستان، بضرورة الحل السلمي للمشاكل واعادة اهالي القرى الى مناطق سكناهم، الذين تهجروا جراء القصف المتكرر على المناطق الحدودية، وضرورة ان تضع الدولة حدا للانتهاكات التركية.

واضافت: ان نواب مكتب السليمانية لمجلس النواب اكدوا انهم سيبذلون ما بوسعهم من جهود لايصال مطالب امهات الوشاح الابيض، الداعية الى الحلول السلمية وعرضها على الجهات المعنية في الدولة العراقية.

واكدت النائبة ريزان شيخ دلير ، انها تدعو مجلس النواب الى الالتئام لبحث الانتهاكات التركية للاراضي العراقية، مشيرة الى انها طلبت في اخر جلسة للمجلس، التداولية، باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الخروقات التركية للسيادة العراقية.

يشار الى ان العمليات التركية التي انطلقت في 23 نيسان المنصرم مازالت مستمرة داخل اقليم كوردستان، ما اسفرت عن الحاق الاضرار بممتلكات الفلاحين والمزارع والغابات.

PUKmedia خاص

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