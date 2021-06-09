مقتل 13 جنديا تركيا شمالي دهوك

2021/06/09 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكوردستاني، اليوم الأربعاء، 9 حزيران 2021 مقتل 13 جنديا تركيا شمالي محافظة دهوك، فيما أشار إلى استشهاد 6 من مقاتليه.

وقال العمال الكوردستاني، في بيان تابعه PUKmedia، إن مقاتليه "شنوا هجوما على الجيش التركي في منطقة افاشين الحدودية شمالي محافظة دهوك"، مبينا أن "الهجوم اسفر عن مقتل 13 جنديا تركيا خلال المواجهات".

وأشار البيان، إلى استشهاد ستة من مقاتلي العمال الكوردستاني في منطقة افاشين في عملية منفصلة".

يشار إلى أن الوضع الأمني في محافظة دهوك مرتبك في الآونة الأخيرة، على خلفية المواجهات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني، والقوات التركية المتمركزة على حدود المحافظة.

PUKmedia اعلام العمال الكوردستاني

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