الهجرة تبحث مع حكومة الانبار سبل إغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي

2021/06/09 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، مع محافظ الأنبار وعدد من شيوخ العشائر سبل إغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي في المحافظة. وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني” […]

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