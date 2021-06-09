2021/06/09 | 16:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية تداهم مبنى بلدية الحلة وتعتقل مسؤولي الإيجارات والإعلانات فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/09 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تداهم مبنى بلدية الحلة وتعتقل مسؤولي الإيجارات والإعلانات فيها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تداهم مبنى بلدية الحلة وتعتقل مسؤولي الإيجارات والإعلانات فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).