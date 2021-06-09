2021/06/09 | 16:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف لاعب منتخب العراق لكرة القدم النجم سعد ناطق، عن طموحاته مع منتخب "أسود الرافدين" خلال الفترة المقبلة. وسيعود اللاعب الملقب بـ"الفدائي" إلى صفوف المننتخب وقد شارك في 5 مباريات متتالية في التصفيات قبل غيابه عن المباراة الأخيرة أمام كمبوديا بسبب الإيقاف.

وقال ناطق، في حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "نحن في صدارة المجموعة وحظوظنا ممتازة من أجل حسم صدارة المجموعة من خلال المباراتين المقبلتين".

يُذكر أنّ المنتخب العراقي يخوض المواجهتين الأخيرتين ضد هونغ كونغ يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران ثم إيران يوم الخميس في الـ15 من الشهر نفسه.

وأضاف: "لقد كان استعدادنا جيداً قبل التصفيات بخوض معسكر تدريبي ولعبنا مباراتين وديتين.



المنتخب حالياً في أفضل جاهزيته وأتمنى أن نقدّم مستوى جيداً في المباراتين المقبلتين يُرضي جمهور المنتخب العراقي الكبير".

وتحدّث المدافع صاحب الـ27 عاماً عن الصلابة الدفاعية للمنتخب العراقي وقال: "لعب المدرب (سريتشكو) كاتانيتش دوراً رئيسياً في هذا الأمر لأنه عمل بشكل كبير على المنظومة الدفاعية للمنتخب، ونحن الآن نمتلك أفضل خط دفاع في المجموعة وهو الأمر الذي يدفعنا للعمل بشكل أكبر للحفاظ على هذه الميزة".

ورأى ناطق أنّ النتائج الإيجابية التي حقّقها المنتخب في الفترة الأخيرة "هي بسبب التفاهم الكبير الموجود حالياً بين اللاعبين الذين لعبوا سوياً مع منتخب الشباب ووصولاً إلى المنتخب الأول".

وأضاف أنّ "أكثر اللاعبين لعبوا سوياً لفترة طويلة منذ عام 2013 مع منتخب الشباب، مروراً بالمنتخب الأولمبي في ريو دي جانيرو، واليوم مع المنتخب الوطني، وهو ما أدى إلى وجود تفاهم كبير بين اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على المنتخب".

وختم ناطق حديثه بالقول: "نتمنى أن نلعب مجدداً في محفل عالمي كبير مثل كأس العالم ولكن الوصول إلى مونديال 2022 يحتاج إلى تكاتف الجميع ودعم الجيل الحالي المتميّز من اللاعبين من أجل تحقيق هذا الهدف واللعب بمواجهة أفضل المنتخبات العالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقي ناطق: كاتانيتش طور الدفاع وأتمنى التواجد في مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقي ناطق: كاتانيتش طور الدفاع وأتمنى التواجد في مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).