لغرض تحديد موقع لبناء قرية كوجو الجديدة منظمة الهجرة تجتمع بأهالي القرية في مخيم قاديا للنازحين

2021/06/09 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك نظمت منظمة الهجرة الدولية جلسة تشاورية مع ابناء قرية كوجو الناحيين من المجازر و القاطنين في مخيم قاديا للنازحين الواقع في جنوب غرب قضاء زاخو لغرض تحديد موقع للقرية الجديدة.وايضا كان ايجاد حلول دائمة للناجين من المجازر هدفاً من أهداف الاجتماع، ويهدف المشروع ايضاً الى احياء ذكرى الشهداء من خلال بناء …

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