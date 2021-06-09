2021/06/09 | 16:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

افادت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، بتسجيل 25 وفاة و4616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان ، أنها سجلت أيضا 4373 حالة شفاء.

وأشارت إلى أن اجمالي الاصابات وصل إلى مليون و237 ألفاً و856 إصابات، بينها 16 ألفا و614 وفاة، ومليون و155 ألفاً و887...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25 وفاة و4616 إصابة جديدة في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25 وفاة و4616 إصابة جديدة في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).