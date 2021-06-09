2021/06/09 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تعديل في قانون المرافعات الشرعية في السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما انتشرت معلومات حول السماح للمرأة السعودية بالسكن المستقل، علماً أن هذا الحق يكفله نظام الأحوال المدنية منذ حوالى الثلاث سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تعديل قانوني يثير "معلومات مغلوطة" بشأن "حق المرأة في مسكن خاص") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تعديل قانوني يثير "معلومات مغلوطة" بشأن "حق المرأة في مسكن خاص") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).