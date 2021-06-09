2021/06/09 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن الحجم الكلي للاموال المجمدة خارج العراق، فيما اكدت على إعادة أكثر من 20 مليون دولار منذ عام 2003.وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الحجم الكلي للاموال المجمدة خارج العراق: اكثر من مليار دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الحجم الكلي للاموال المجمدة خارج العراق: اكثر من مليار دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن الحجم الكلي للاموال المجمدة خارج العراق: اكثر من مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).