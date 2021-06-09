حقوق الانسان: حرية التعبير والراي والاجتماع والتظاهر شابها العديد من الانتهاكات

2021/06/09 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاربعاء، ان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي شابها العديد من الانتهاكات بسبب عدم وجود قوانيين تنظمها وتعزز حمايتها .

وقال الغراوي في بيان صحفي، ان “تظاهرات تشرين ابرزت الحاجة الماسة الى اسراع البرلمان بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي للاسهام في تنظيم ودعم هذا الحق وحماية المواطن في ممارسته له دون اية قيود”.

واوضح ان “وجود هكذا قانون سيساهم في تعزيز الديمقراطية في العراق وسيعزز من مرتبة العراق في مجال حقوق الانسان”.

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