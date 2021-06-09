شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع عشائري في المحافظة

2021/06/09 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، السيطرة على خلاف عشائري بالأسلحة البيضاء (السكاكين) تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مواطن.

وقالت المديرية في بيان صحفي، أنه “بتوجيه من قائد شرطة محافظة ميسان، تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع، من السيطرة على مشاجرة عشائرية بالأسلحة البيضاء (السكاكين) والتي حصلت في إحدى مناطق القضاء، جنوب شرق مدينة العمارة”.

وأوضح البيان، أن “مفارز الشرطة تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث بغية عدم تجدد المشاجرة والقبض على (سبعة) من المتهمين بإثارتها مع ضبط عجلة نوع (بيك أب) عدد (2)”.

وأشار إلى، أن “الخلاف العشائري الذي حصل بين ابناء العشيرة، أدى الى وفاة (ثلاثة) اشخاص وجرح شخص أخر والذي تم التحفظ عليه داخل المستشفى لإكمال الإجراءات القانونية”.

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