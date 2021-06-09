أول دولة في العالم تعتمد عملة “البيتكوين” كوسيلة للدفع

2021/06/09 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبحت السلفادور أول دول في العالم تتبنى عملة “البيتكوين” كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع.الأمر الذي يعطي دعما “للبيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.وذكرت وكالة “نوفوستي” أن المجلس التشريعي (البرلمان) في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة “البيتكوين” كأداة للدفع وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.والآن يفترض […]

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