بافل طالباني: لن نساوم على حقوق ومصلحة شعبنا

2021/06/09 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اليوم الرابع من زيارته الى العاصمة الاتحادية بغداد، واستمراره في عقد اللقاءات السياسية والدبلوماسية، التقى وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، مع الدكتور عادل عبد المهدي السياسي العراقي البارز ورئيس الوزراء الاتحادي السابق.

وخلال لقاء، اعرب وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تقديره لدور عادل عبد المهدي كشخصية بارزة، وصديقا مقربا للشعب الكوردي وفقيد الامة الرئيس مام جلال، ومدافعا عن تحقيق حقوق الكورد والمعالجة السلمية للمشاكل.

وخلال اللقاء، اكد وفد الاتحاد الوطني على ضرورة التعاون والرؤية الوطنية المشتركة واستمرار الحوارات البناءة بين اقليم كوردستان والعراق لمعالجة المشاكل العالقة بشكل جذري وفق الدستور والمصلحة العامة.

واعرب بافل طالباني، عن تقديره لمواقف القادة والقوى السياسية العراقية لتفهمهم لحقوق الكورد ومشاركتهم في تحقيق مطالب الكورد.



واضاف، ان الاتحاد الوطني المتجدد يستمر على النهج والمسير الحكيم للرئيس مام جلال.



توافقت واشتركت الرؤى مع القوى العراقية حول المسائل الوطنية والقومية والمهمة على اساس الحوار والتفاهم المشترك.



ونرفض بجميع الاشكال سياسة التهميش ورفض الحوار.



واننا قد نساوم حزبيا من اجل حقوق شعبنا وتقوية كيان اقليم كوردستان، الا اننا لن نساوم في حقوق ومصلحة شعبنا وارضه.

PUKmedia

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