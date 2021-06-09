قوباد طالباني: اجراء خطوات جيدة لتوزيع الرواتب بنظام البايومتري

2021/06/09 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، مع وزير المالية في اقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة بنظام البايومتري، مؤكدا انهم قطعوا خطوات جيدة نحو توزيع رواتب موظفي الاقليم عن طريق البنوك.

وجرى خلال الاجتماع، اصدار عدد من القرارات حول عملية صرف الرواتب والملاكات واعادة تنظيم الهيكل الحكومي ضمن اطار المرحلة الثانية من النظام البايومتري.

وحول هذه المسألة، اعلن قوباد طالباني، قطع خطوات جيدة نحو توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان عن طريق البنوك بالاعتماد على النظام البايومتري.

كما واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن البدء بصنع وتوزيع "الرقم الشخصي الخاص" والذي يتكون من رقم خاص بكل موظف يكون مساعدا في تقديم المساعدة للموظفين مثل فتح حساب مصرفي من اجل توزيع الرواتب بشكل الكتروني.



واضاف، ان لجنة البايومتري قطعوا شوطا جيدا نحو هذه المسألة.

وجرى التأكيد على توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان وفق بيانات النظام البايومتري كما ورد في قانون الاصلاح.

هذا وشارك في الاجتماع، هيوا افندي مسؤول دائرة تكنولوجيا المعلومات، وسفين غفور المستشار الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء ومدار البنوك والخزينة.

PUKmedia ترجمة

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