2021/06/09 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة “البيتكوين” كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع.الأمر الذي يعطي دعما “للبيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.وذكرت وكالة “نوفوستي” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلفادور..



أول دولة في العالم تعتمد عملة “البيتكوين” كوسيلة للدفع المركز الخبري الوطني.

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