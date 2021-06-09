بينهم امرأة.. مكافحة المخدرات تقبض على 6 متهمين

2021/06/09 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بترويج المواد المخدرة بمناطق مختلفة من البلاد .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على 6 متهمين بينهم امرأة بمناطق مختلفة من البلاد، توزعت بواقع ٣ متهمين في البصرة، ومتهم واحد في ميسان، ومتهم في بغداد/ الكرخ، ومتهم آخر في نينوى، وضبطت بحوزتهم أكثر من "ربع كيلو غرام" من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت انه" تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28و 32) مخدرات".

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